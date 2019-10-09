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  4. Эрдоган заявил о начале военной операции на севере Сирии

Эрдоган заявил о начале военной операции на севере Сирии

, 16:41 Видео 183

Операция носит название «Источник мира».

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Фото, видео: Reuters, APTN

Тема:
Война в Сирии 4349

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября, о начале трансграничной операции на севере Сирии, которую назвали «Источник мира».

По словам главы республики, ее Вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией будут действовать против организации «Рабочая партия Курдистана», которая в Турции признана террористической.

Кроме того, спецоперация нацелена против «Сил народной самообороны», а также «Даиш»*.

Ранее турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на севере Сирии.

* — арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Тема:
Война в Сирии 4349
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