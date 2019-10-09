Эрдоган заявил о начале военной операции на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября, о начале трансграничной операции на севере Сирии, которую назвали «Источник мира».

По словам главы республики, ее Вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией будут действовать против организации «Рабочая партия Курдистана», которая в Турции признана террористической.

Кроме того, спецоперация нацелена против «Сил народной самообороны», а также «Даиш»*.

Ранее турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на севере Сирии.

* — арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».