Эрдоган заявил о начале военной операции на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября, о начале трансграничной операции на севере Сирии, которую назвали «Источник мира».
По словам главы республики, ее Вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией будут действовать против организации «Рабочая партия Курдистана», которая в Турции признана террористической.
Кроме того, спецоперация нацелена против «Сил народной самообороны», а также «Даиш»*.
Ранее турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на севере Сирии.
* — арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».