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  4. Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи

Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи

, 6:44 Эфирная новость 743

Тело девятилетней школьницы, которая бесследно исчезла по дороге в школу, нашли спустя двое суток в гаражах в Кировском районе.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Подозреваемому в убийстве девятилетней школьницы из Саратова угрожают линчеванием. Тело пропавшей два дня назад девочки нашли в гаражном кооперативе неподалеку от ее собственного дома.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись, на которой видно, как в районе поиска среди мусора находят детскую одежду и обувь. Эти вещи предположительно принадлежали пропавшей школьнице. Сотрудники правоохранительных органов взяли находку для изучения.

Когда появилась информация, что убийца задержан, там собрался стихийный митинг. Несколько сотен разгневанных местных жителей требовали немедленно выдать им преступника. От слов перешли к делу. Принялись забрасывать силовиков всем что попадалось под руку и раскачивать служебный автомобиль.

Оперативно-следственные мероприятия пришлось прекратить, чтобы успокоить толпу, на место вызвали ОМОН. На одном из роликов выложенных в сети, неизвестного мужчину ведут сквозь толпу под прикрытием полицейских щитов. Был ли это предполагаемый злоумышленник — неизвестно. Днем и ночью девочку разыскивали сыщики и волонтеры. Она пропала два дня назад по дороге в школу, но в учебном заведении так и не появилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что предполагаемый убийца девятилетней саратовчанки был задержан. Мужчина имеет судимость за насильственные действия сексуального характера.

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