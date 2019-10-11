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  4. На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии прогремел взрыв

На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии прогремел взрыв

, 22:14 28

Российские военнослужащие не пострадали, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Фото: ТАСС / Андрей Грязнов

Тема:
Война в Сирии 4359

На маршруте патруля российской военной полиции в Сирийской Арабской Республике прогремел взрыв. Об этом сообщает Минобороны России. По информации военного ведомства, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Анхуль.

Сообщается, что боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования автоколонны с разницей в 20 минут. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин отметил, что российские военнослужащие не пострадали. Однако повреждения получил автомобиль сирийских органов безопасности. Двое сотрудников получили легкие ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Василий Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции.

Тема:
Война в Сирии 4359
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