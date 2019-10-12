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  4. Зеленский заявил, что Европу шокировало поведение Порошенко

Зеленский заявил, что Европу шокировало поведение Порошенко

, 11:30 Видео 108

По словам президента Украины, его предшественник хочет возглавить «новый майдан».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Str, Pavlo Gonchar, Alexander Rekun, Petro Poroshenko, Starostenko

Тема:
Украинский кризис 200

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от действий его предшественника Петра Порошенко, передает РИА Новости. Как утверждает президент, бывший глава государства стремится возглавить «новый майдан», чем крайне удивляет немецкую и французскую стороны.

«Его риторика меняется, как и его статус. Однако, он забывает, что он уже не президент», — цитирует агентство слова политика.

1 октября была подписана «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Событие спровоцировало на Украине волну народных протестов, в частности воскресный митинг на киевской площади Независимости и шествие к зданию Верховной рады.

Немецкий механизм поэтапного предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областей подвергся осуждению со стороны местных политиков. Одним из них стал Порошенко. Экс-президент предлагал заменить «формулу Штайнмайера» на разработанную несколько лет назад «дорожную карту» или на собственную «формулу украинского мира».

Как указал Зеленский, Порошенко выступает против разведения сил в Донбассе. Меж тем любые попытки встать у руля новой революции станут большой ошибкой для бывшего главы государства, считает нынешний президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о необходимости со стороны украинского лидера проявить политическую волю, чтобы обеспечить развод сил и техники в Донбассе.

Тема:
Украинский кризис 200
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