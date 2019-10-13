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Источник мира: Турция уверенно гнет свою линию, не обращая внимания на Запад

, 17:44 Эфирная новость 9

Множество государств выступило с критикой действий Эрдогана, а он в свою очередь лишь пригрозил открыть границы и пропустить беженцев на Запад.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anas Alkharboutli

В эту среду Турция начала одну из самых масштабных военных операций на Северо-востоке Сирии. Анкара решила ударить по свои заклятым врагам — курдам. Турки считают, что сепаратисты могут оказывать помощь отрядам Рабочей партии Курдистана, которые борются за отделение от Турции. Еврокомиссия, НАТО и США призвали Реджепа Эрдогана остановить военную операцию. При этом Трамп, когда его спросили о поддержке курдов, упрекнул их в том, что они не помогли Штатам во время Второй мировой. Курды в свою очередь назвали американцев предателями. В нашем МИДе уже говорили, что у турков много проблем из-за наплыва террористов на территориях, которые контролируются как раз американскими военными. И желание Анкары создать зону безопасности выглядит логичным. К чему приведет операция под символическим названием «Источник мира» разбирался Максим Облендер.

Караваны убегающего мирного населения. Столбы черного дыма — курды жгут автомобильные покрышки. ПВО у них нет — а так хоть какая-то дымовая завеса от турецких истребителей. Вдобавок масштабные наземные артобстрелы и атака пехоты. Цель — военные отряды «Рабочей партии Курдистана» — признанные в Турции террористическими. С обеих сторон поступают сообщения о потерях — у турков, как говорит Анкара, убит один военный, курды возражают — убили не менее 14-ти. Турки хвастаются — уничтожили почти 350 террористов. Курды советуют лучше посчитать убитых детей, игравших на улицах в момент обстрелов.

Турция требует уважать ее решение.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Недостаточно сказать „мы понимаем законные интересы Турции“, мы хотим видеть солидарность наших союзников очень четко».

Но экстренное заседание Совбеза ООН, где планировали сделать совместное заявление по операции в Сирии, провалилось. Евросоюз требовал операцию остановить, штаты обтекаемо сказали, что «действия Турции не поддерживают» и вместе с Россией резолюцию заблокировали. Страны не устроили ее формулировки и в частности слово «осуждение» по отношению к Анкаре.

Василий Небензя, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН: «Эта операция стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции. Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим. Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но они выбрали других покровителей. Вы видите, что происходит».

Одни говорят — действия турков в Сирии — оккупация территории, позиция Анкары противоположная: Турция создает зону безопасности вдоль границы, протяженностью 480 километров и шириной в 32. В планах зачистка местности от курдских военных, а в дальнейшем от курдов вообще. Сюда переселятся арабы — сирийские беженцы из Турции. Но вся эта операция, утверждают эксперты, вряд ли обойдется малой кровью.

Георгий Федоров, Президент Центра социальных и политических исследований: «Для Турции — каждый курд фактически террорист. И они никогда не будут церемониться, учитывая их вражду, которая идет у них уже давным-давно. И, как правило, население само по себе очень вооружено, и теоретически можно назвать партизан террористами и кого угодно».

Пикапы с пулеметами против танков. Разрозненные курдские группировки объединяются против общего противника, причем как мусульманские, так и христианские. В конфликт могли бы вмешаться штаты, но теперь уже бывшие союзники покинули зону конфликта, словно дав отмашку турецким войскам.

Василий Дандыкин, военный эксперт: «Турция, как бы мы ни говорили — она союзник США на ближнем востоке самый серьезный. Она член НАТО. Здесь и с одной стороны союзники и с другой стороны союзники. Они решили, видимо, бизнес — ничего личного. Пришли к выводу, что лучше бросить курдов, которые отыграли тактический вариант».

Еще вчера курды преданно охраняли тюрьмы с пленными боевиками исламского государства и помогали в борьбе с терроризмом. А сегодня Дональд Трамп публично делает другие заявления, которые кажутся парадоксальными.

Дональд Трамп, президент США: «Они борются за свою землю. И как кто-то написал в очень-очень мощной статье: они не помогли нам во Второй мировой войне, они не помогли нам с Нормандией».

Почему-то до этого дня это не мешало штатам быть союзниками курдов долгие годы. Параллельно Белый дом грозит экономическими санкциями Турции, если игра пойдет не по правилам. Как отреагируют страны НАТО в этом случае, генсек альянса умолчал. В очередной раз все услышали затертое слово сдержанность».

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: «У меня есть серьезные опасениями в связи с продолжающейся операцией, есть риск дальнейшей дестабилизации региона, эскалации напряженности и еще большего человеческого страдания. Несмотря на то, что у Турции есть законные проблемы безопасности, я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно».

На угрозы санкциями от того же Евросоюза ответ Турции получился коротким.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн. беженцев к вам».

Последние сводки с полей: турки взяли десяток мелких населенных пунктов, уже откусив кусок от «хлебной корзины Сирии» — а именно так называют здесь эти плодородные земли. Совсем рядом несколько тюрем с боевиками ИГИЛ и лагеря, где содержатся их семьи — а это более 3 тысяч женщин и детей. Уже сейчас тюрьмы почти никто не охраняет. И велик шанс того что скоро настоящие террористы разбегутся на все четыре стороны. Эксперты убеждены — конфликт уже скоро перерастет в затяжную партизанскую войну.

Ваддах Ал-Джунди, заместитель председателя общества граждан сирийского происхождения: «От этого будет меняться эта демографическая зона, а это очень опасно. Поэтому, слово „сдержанность“ — это очень стыдная позиция у Совбеза».

Покидать насиженные земли курды, самый многочисленный народ, не имеющий своего государства, не хотят. К слову, они уже заявили — просят помощи у Москвы в переговорах с Дамаском. Россия пообещала содействовать началу мирного диалога. Другое дело, что — поговорить на Востоке любят, и порой делают это очень долго. А потому, ни возможные переговоры сторон, ни предстоящий на следующей неделе саммит Евросоюза, где наверняка обсудят конфликт, не кажутся быстрым лекарством для болевой точки, где достичь компромисса не могут уже несколько десятилетий.

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