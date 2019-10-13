Пентагон спешно эвакуирует около тысячи солдат из Сирии

Пентагон эвакуирует тысячу американских солдат из Сирии. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава ведомства Марк Эспер.

В США испугались за военную базу в провинции Ракка. Если Турция продолжит наступление, то американцы окажутся меж двух армий. Решение об эвакуации солдат было принято после разговора с президентом Дональдом Трампом.

Марк Эспер не исключил, что в военный конфликт могут вмешаться российские и сирийские военные. А воевать с Турцией, членом НАТО, в Вашингтоне явно не собираются, даже несмотря на то, что сирийские курды традиционно пользовались поддержкой в Белом доме.

Анкара начала военную операцию вскоре после заявления Трампа о том, что США сокращает военный контингент в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен создать буферную зону в 30-35 километров глубиной.

Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции довольно успешно теснит курдов. Европейские лидеры осуждают агрессивную политику Эрдогана, но тот отвечает прямо: если будут санкции, то он откроет границы и пропустит через них всех ближневосточных беженцев.