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Пентагон спешно эвакуирует около тысячи солдат из Сирии

, 20:04 Видео 56

Американцы не хотят оказаться между турецкими танками и курдскими формированиями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / US Army, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4365

Пентагон эвакуирует тысячу американских солдат из Сирии. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава ведомства Марк Эспер.

В США испугались за военную базу в провинции Ракка. Если Турция продолжит наступление, то американцы окажутся меж двух армий. Решение об эвакуации солдат было принято после разговора с президентом Дональдом Трампом.

Марк Эспер не исключил, что в военный конфликт могут вмешаться российские и сирийские военные. А воевать с Турцией, членом НАТО, в Вашингтоне явно не собираются, даже несмотря на то, что сирийские курды традиционно пользовались поддержкой в Белом доме.

Анкара начала военную операцию вскоре после заявления Трампа о том, что США сокращает военный контингент в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен создать буферную зону в 30-35 километров глубиной.

Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции довольно успешно теснит курдов. Европейские лидеры осуждают агрессивную политику Эрдогана, но тот отвечает прямо: если будут санкции, то он откроет границы и пропустит через них всех ближневосточных беженцев.

Тема:
Война в Сирии 4365
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