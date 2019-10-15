Семья Завторотнюк впервые рассказала о болезни актрисы

Представители семьи Анастасии Заворотнюк впервые заговорили о болезни артистки. О состоянии здоровья актрисы родные знаменитости написали на странице в Instagram, специально заведенной для поддержки Заворотнюк.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки», — прокомментировали ближайшие родственники информацию, активно муссируемую некоторыми СМИ.

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

В ближайшем окружении звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтвердили, что Анастасия Завортнюк проходит лечение. Они поблагодарили всех, кто переживает за состояние здоровья любимой актрисы и попросили молиться за нее, а также с пониманием и уважением отнестись к нежеланию семьи обсуждать заболевание артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы, в которой она проходила лечение с 13 сентября.