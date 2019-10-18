Легендарный Пласидо Доминго исполнил Besame Mucho и «Подмосковные вечера» в Москве

Испанский оперный певец Пласидо Доминго в четверг, 17 октября, выступил в «Крокус Сити Холле» в Москве. Знаменитый артист исполнил множество популярных композиций в различных жанрах, в том числе Besame Mucho и «Подмосковные вечера», которые завоевали сердца российских зрителей.

Всего в двух отделениях концерта прозвучало 19 отрывков из музыкальных произведений испанских, итальянских, австро-венгерских и российских композиторов. Некоторые партии вместе с Доминго исполнили российские оперные певицы Оксана Шилова и Мария Катаева, пишет ТАСС.

Кроме того, во время концерта на сцену вышел сын испанского артиста — Пласидо Доминго-младший. Он выступил перед зрителями с произведениями мексиканских авторов.

На протяжении вечера музыкантам аккомпанировал государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пласидо Доминго покинул сцену из-за обвинений в сексуальных домогательствах.