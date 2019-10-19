Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Согласно последним данным, в результате ЧП, произошедшем в 2.00 по московскому времени в поселке Щетинкино, погибли 12 человек. Шестерых человек везут в Курагинскую ЦРБ.

В район происшествия направлены более ста полицейских, а также группа экспертов-криминалистов и специалистов тыловых подразделений. Кроме того, к месту инцидента выдвинулась специализированная передвижная командно-штабная машина, предназначенная для координации сил и средств органов внутренних дел.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рабочие, которые трудились на золотодобывающем руднике, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. По предварительным данным, в момент ЧП в них находились 76 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ЧП.