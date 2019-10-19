  1. Пятый канал
  4. В сети появилось видео с погибшими при прорыве дамбы вахтовиками

В сети появилось видео с погибшими при прорыве дамбы вахтовиками

, 15:30 Видео 639

По последним данным МЧС РФ, шесть человек считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, погибло 15 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС; Instagram @vzglyad.info

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34

В сети опубликовали видео с вахтовиками, погибшими в результате прорыва дамбы рядом с населенным пунктом Щетинкино в Красноярском крае. Кадры с места появились на странице местного СМИ в Instagram.

По последним данным МЧС РФ, в настоящее время шесть человек считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, погибло 15 человек.

В Курагинской области, где произошел прорыв дамбы, введен режим ЧС.

По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В рамках возбужденного дела по прорыву дамбы в «Сибзолото» прошли обыски. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гидротехническое сооружение, где произошла авария, принадлежал ООО «Сисим», которое относится к холдингу «Сибзолото».

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34
19 окт
Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
19 окт
Семь человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы, найдены живыми
19 окт
Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию
19 окт
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
19 окт
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Режим ЧС введен в Курагинском районе Красноярского края
19 окт
Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

16:47
Мигрант из Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании петербурженки
16:33
Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском
16:29
«Жар-птица»: Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой
16:16
В Санкт-Петербурге скончался генерал-майор полиции Константин Власов
16:05
Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
16:02
«Неповторимо»: Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина

Сейчас читают

Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330
Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев