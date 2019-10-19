В сети появилось видео с погибшими при прорыве дамбы вахтовиками

В сети опубликовали видео с вахтовиками, погибшими в результате прорыва дамбы рядом с населенным пунктом Щетинкино в Красноярском крае. Кадры с места появились на странице местного СМИ в Instagram.

По последним данным МЧС РФ, в настоящее время шесть человек считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, погибло 15 человек.

В Курагинской области, где произошел прорыв дамбы, введен режим ЧС.

По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В рамках возбужденного дела по прорыву дамбы в «Сибзолото» прошли обыски. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гидротехническое сооружение, где произошла авария, принадлежал ООО «Сисим», которое относится к холдингу «Сибзолото».