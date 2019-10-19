В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы

В компании «Сибзолото» произошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края в субботу, 19 августа. Как ранее сообщал 5-tv.ru, гидротехническое сооружение, где произошла авария, принадлежал ООО «Сисим», которое относится к холдингу «Сибзолото».

В результате ЧП на золотодобывающем предприятии погибло 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Жители поселка Щетинкино эвакуированы. В Курагинском районе области введен режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по одной из версии прорыв дамбы произошел из-за несоблюдения технологий при строительстве данного объекта.