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В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы

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По факту ЧП, произошедшего в Курагинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ.

Фото: РИА Новости / Вадим Кофман

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30

В компании «Сибзолото» произошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края в субботу, 19 августа. Как ранее сообщал 5-tv.ru, гидротехническое сооружение, где произошла авария, принадлежал ООО «Сисим», которое относится к холдингу «Сибзолото».

В результате ЧП на золотодобывающем предприятии погибло 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Жители поселка Щетинкино эвакуированы. В Курагинском районе области введен режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по одной из версии прорыв дамбы произошел из-за несоблюдения технологий при строительстве данного объекта.

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