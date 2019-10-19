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  4. Золотодобывающим компаниям грозят проверки после ЧП с дамбой

Золотодобывающим компаниям грозят проверки после ЧП с дамбой

, 19:43 20

Такое заявление сделали власти Красноярского края.

Фото: ТАСС / Miro May

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 37

В Красноярском крае небольшие золотодобывающие компании могут начинать готовиться к проверкам после аварии на дамбе на золотом прииске в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

«Речь может идти только о тех гидротехнических сооружениях, которые построены недропользователями, но нигде не показаны. Поэтому если и может идти речь о проверке, то только о малых компаниях, которые занимаются недропользованием, имеют лицензии на добычу россыпного золота», — цитирует издание замглавы правительства региона Анатолий Цыкалов.

В результате ЧП на золотодобывающем предприятии погибли 15 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Жители поселка Щетинкино размещены в пунктах временного пребывания. В Курагинском районе области введен режим ЧС. 21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края в компании «Сибзолото» произошли обыски в рамках уголовного дела.

Тема:
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