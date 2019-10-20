Экс-сотрудник прииска, где прорвало дамбу: «Там уже гибли люди»

Бывший сотрудник прииска в Красноярском крае, где в результате разрушения дамбы погибли 15 человек, рассказал, что на золотодобывающем предприятии техника безопасности была «нулевой». По словам рабочего, который пожелал сохранить анонимность, на прииск брали всех, у кого были «корочки».
Трагедия произошла в ночь на 19 октября около села Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе. Погибли 15 работников прииска, судьба еще шести остается неизвестной.
Ранее 5-tv публиковал рассказ бывшего работника артели, где произошла трагедия, в котором он поведал о чудовищных условиях труда.