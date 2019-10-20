Экс-сотрудник прииска, где прорвало дамбу: «Там уже гибли люди»

Бывший сотрудник прииска в Красноярском крае, где в результате разрушения дамбы погибли 15 человек, рассказал, что на золотодобывающем предприятии техника безопасности была «нулевой». По словам рабочего, который пожелал сохранить анонимность, на прииск брали всех, у кого были «корочки».

«Откуда эти корочки и учился ли человек этот, вообще пофиг. Что касается самого труда — там техника безопасности вообще на нуле. То есть были моменты, что вот там, когда промывают золото, есть гидроэлектродвигатель, и провода толстые лежат в воде. И работника заставляют просто заходить в эту воду, доставать палки, чтобы в насос не засасывало. Вот такая техника безопасности там. Также много случаев было, когда там люди погибали. На каком-то из участков год назад экскаваторщик упал с полки в карьере в воду и тоже умер. Это не разглашалось нигде», — цитирует собеседника РЕН ТВ.

Трагедия произошла в ночь на 19 октября около села Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе. Погибли 15 работников прииска, судьба еще шести остается неизвестной.

Ранее 5-tv публиковал рассказ бывшего работника артели, где произошла трагедия, в котором он поведал о чудовищных условиях труда.