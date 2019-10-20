Бывший работник артели, где произошла трагедия, рассказал о чудовищных условиях труда

Вахтовик, который раньше работал на артели под Красноярском, где произошла трагедия, унесшая жизни 15 человек, рассказал о жутких условиях труда, пишет РЕН ТВ. Мужчина пожелал сохранить анонимность.
По его словам, технику безопасности на предприятии не соблюдали, а вахтовиков при трудоустройстве заставляли писать заявление на прием и одновременно на увольнение с открытой датой.
Отдельно мужчина рассказал о местах, где проживают во время вахты трудящиеся на золотодобывающей артели.
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Также бывший вахтовик рассказал историю, как травмировался работник, которого отправили в помощь на чужой участок, а работодатель отказался признавать факт производственной травмы.
Прорыв дамбы произошел на реке Сейба недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае 19 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще шесть рабочих числятся пропавшими без вести. В настоящий момент операция по поиску людей продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском.