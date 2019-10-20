Бывший работник артели, где произошла трагедия, рассказал о чудовищных условиях труда

Вахтовик, который раньше работал на артели под Красноярском, где произошла трагедия, унесшая жизни 15 человек, рассказал о жутких условиях труда, пишет РЕН ТВ. Мужчина пожелал сохранить анонимность.

По его словам, технику безопасности на предприятии не соблюдали, а вахтовиков при трудоустройстве заставляли писать заявление на прием и одновременно на увольнение с открытой датой.

Отдельно мужчина рассказал о местах, где проживают во время вахты трудящиеся на золотодобывающей артели.

« Там работает собственная пилорама, пилят брус, из бруса строят. Двухэтажные типовые дома, общага. Один коридор внизу, второй наверху, как правило, два этажа. В комнатах только кровати с матрасами, все очень просто, скажем так» , — сказал он.

Также бывший вахтовик рассказал историю, как травмировался работник, которого отправили в помощь на чужой участок, а работодатель отказался признавать факт производственной травмы.

«Рассказывали случай, что столяр или электрик, когда не было для него работы, его отправили помогать менять гусеницы на экскаваторе, ему что-то пережало в руке, и он поехал лечиться в Красноярск. А когда вернулся, чтобы оформить производственную травму, ему говорят: «Так ты уволился два дня назад до этого случая. И просто жил здесь до отъезда. И зачем ты сам полез к нему в экскаватор?» — поделился он.

Прорыв дамбы произошел на реке Сейба недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае 19 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще шесть рабочих числятся пропавшими без вести. В настоящий момент операция по поиску людей продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском.