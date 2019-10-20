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Бывший работник артели, где произошла трагедия, рассказал о чудовищных условиях труда

, 6:18 Эксклюзивное интервью 60

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 40

Вахтовик, который раньше работал на артели под Красноярском, где произошла трагедия, унесшая жизни 15 человек, рассказал о жутких условиях труда, пишет РЕН ТВ. Мужчина пожелал сохранить анонимность.

По его словам, технику безопасности на предприятии не соблюдали, а вахтовиков при трудоустройстве заставляли писать заявление на прием и одновременно на увольнение с открытой датой.

Отдельно мужчина рассказал о местах, где проживают во время вахты трудящиеся на золотодобывающей артели.

«Там работает собственная пилорама, пилят брус, из бруса строят. Двухэтажные типовые дома, общага. Один коридор внизу, второй наверху, как правило, два этажа. В комнатах только кровати с матрасами, все очень просто, скажем так», — сказал он.

Также бывший вахтовик рассказал историю, как травмировался работник, которого отправили в помощь на чужой участок, а работодатель отказался признавать факт производственной травмы.

«Рассказывали случай, что столяр или электрик, когда не было для него работы, его отправили помогать менять гусеницы на экскаваторе, ему что-то пережало в руке, и он поехал лечиться в Красноярск. А когда вернулся, чтобы оформить производственную травму, ему говорят: «Так ты уволился два дня назад до этого случая. И просто жил здесь до отъезда. И зачем ты сам полез к нему в экскаватор?» — поделился он.

Прорыв дамбы произошел на реке Сейба недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае 19 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще шесть рабочих числятся пропавшими без вести. В настоящий момент операция по поиску людей продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском.

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