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«Полная брехня!» — Мать орловской девочки с генетическим заболеванием грозится подать в суд

, 13:59 Эксклюзивное интервью 32

Дикая история об 11-летнем ребенке, которого якобы перевозили в чемодане и продавали за бутылку водки вызвала широкий общественный резонанс.

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Фото, видео: РИА Новости / Bernhard Schmerl; 5-tv.ru

Мать 11-летней орловской девочки с генетическим заболеванием опровергла информацию об издевательствах над ребенком.

«Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на вас всех в суд», — заявила женщина по телефону.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что в Орле в тяжелом состоянии и в крайнем истощении в больницу попала 11-летняя девочка с задержкой развития. Якобы ребенка привезли в город в чемодане, но малышке удалось сбежать. В полицию вызвали горожане, которые заметили передвигающегося на четырех конечностях ребенка. Некоторые издания утверждали, что мать продавала дочку в сексуальное рабство «за бутылку водки». Дикой историей заинтересовался Следственный комитет и возбудил уголовное дело.

Позже детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг утверждения, что девочка содержалась в нечеловеческих условиях в клетке. Он рассказал, что в семье, где воспитывались восемь детей, недавно умер отец, мать оказалась не в состоянии справиться с деревенским хозяйством и переехала в город. По словам Полякова, физическое состояние девочки обусловлено ее генетическим заболеванием.

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