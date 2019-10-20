Мать 11-летней орловской девочки с генетическим заболеванием опровергла информацию об издевательствах над ребенком.

«Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на вас всех в суд», — заявила женщина по телефону.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что в Орле в тяжелом состоянии и в крайнем истощении в больницу попала 11-летняя девочка с задержкой развития. Якобы ребенка привезли в город в чемодане, но малышке удалось сбежать. В полицию вызвали горожане, которые заметили передвигающегося на четырех конечностях ребенка. Некоторые издания утверждали, что мать продавала дочку в сексуальное рабство «за бутылку водки». Дикой историей заинтересовался Следственный комитет и возбудил уголовное дело.

Позже детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг утверждения, что девочка содержалась в нечеловеческих условиях в клетке. Он рассказал, что в семье, где воспитывались восемь детей, недавно умер отец, мать оказалась не в состоянии справиться с деревенским хозяйством и переехала в город. По словам Полякова, физическое состояние девочки обусловлено ее генетическим заболеванием.