Скандальный блогер разнесла внешность Собчак

Светский обозреватель Лена Миро в «Живом журнале» резко отреагировала на цитату Ксении Собчак об увеличении груди. Телеведущая написала, что не любит жирных людей. Красивым она считает худое, спортивное тело, а женщин с формами и округлостями предлагает «оставить дальнобойщикам», передает сайт Дни.ру.

Блогер обратила внимание подписчиков, что на собственной свадьбе с Константином Богомоловым светская львица сделала попытку увеличить грудь за счет платья. Однако, по ее мнению, Ксении удалось достичь ощутимого размера в других областях тела — «жирных» подмышках, куда якобы поместится голова дальнобойщика, и «бесформенных, толстых» ногах «с целлюлитом уже в районе коленей».

Острая на язык Миро пришла к выводу, что не худая, но плоскогрудая Собчак принадлежит к самому неказистому типу женщин. На этом основании блогер пожалела режиссера Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак рассказала, кто приготовил для нее котлеты с гречкой.