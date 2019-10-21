  1. Пятый канал
  4. Скандальный блогер разнесла внешность Собчак

Скандальный блогер разнесла внешность Собчак

, 19:16 98

Лена Миро высмеяла физические недостатки телеведущей и сравнила ее с лошадью.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 70

Светский обозреватель Лена Миро в «Живом журнале» резко отреагировала на цитату Ксении Собчак об увеличении груди. Телеведущая написала, что не любит жирных людей. Красивым она считает худое, спортивное тело, а женщин с формами и округлостями предлагает «оставить дальнобойщикам», передает сайт Дни.ру.

Блогер обратила внимание подписчиков, что на собственной свадьбе с Константином Богомоловым светская львица сделала попытку увеличить грудь за счет платья. Однако, по ее мнению, Ксении удалось достичь ощутимого размера в других областях тела — «жирных» подмышках, куда якобы поместится голова дальнобойщика, и «бесформенных, толстых» ногах «с целлюлитом уже в районе коленей».

Острая на язык Миро пришла к выводу, что не худая, но плоскогрудая Собчак принадлежит к самому неказистому типу женщин. На этом основании блогер пожалела режиссера Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак рассказала, кто приготовил для нее котлеты с гречкой.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 70
13 окт
Виторган впервые публично высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
27 сент
Кто в доме хозяин? Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
24 сент
Ненастоящий торт и скромный стол: Новые подробности о свадьбе Собчак и Богомолова
24 сент
Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни
24 сент
«Это она ему изменила»: Волочкова откровенно о Собчак и ее разрыве с любимым
21 сент
Подписчики Собчак не обнаружили обручального кольца на ее безымянном пальце
20 сент
«Дом-3?» Ксения Собчак похвасталась стенами будущего особняка
20 сент
Астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова
20 сент
Ждем для личных объятий! Собчак трогательно поздравила сына Виторгана
19 сент
«Счастлив»: Константин Богомолов показал нежное фото с Ксенией Собчак

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

20:35
Галкин подколол Ларису Гузееву выложив ролик с ее неудачными дублями
20:27
Цены на крепкий алкоголь вырастут с 2020 года
20:15
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
20:05
Путин и Макрон договорились о подготовке к саммиту «Нормандской четверки»
20:00
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II
19:51
Один человек погиб и один ранен в результате «огненного» ДТП В Москве — видео

Сейчас читают

«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев