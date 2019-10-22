Американские военные покидают города на севере Сирии. В спину им летят картофель и другие овощи: так местные жители выражают свое отношение к происходящему. Кадры опубликовала курдская новостная служба.

Решение о выводе войск США из сирийского региона принял Дональд Трамп. Оно связано с проведением Анкарой операции «Источник мира». Теперь курды называют американцев «лжецами» и «предателями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган выкинул письмо Трампа в мусорку. Американский президент в свойственной ему манере посоветовал турецкому коллеге немедленно прекратить военную операцию.