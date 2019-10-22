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«Лжецы!» — сирийские курды кидаются в отступающих американских солдат овощами

, 7:08 Эфирная новость 14

Срочную эвакуацию Пентагон объявил вскоре после начала турецкой военной операции.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4397

Американские военные покидают города на севере Сирии. В спину им летят картофель и другие овощи: так местные жители выражают свое отношение к происходящему. Кадры опубликовала курдская новостная служба.

Решение о выводе войск США из сирийского региона принял Дональд Трамп. Оно связано с проведением Анкарой операции «Источник мира». Теперь курды называют американцев «лжецами» и «предателями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган выкинул письмо Трампа в мусорку. Американский президент в свойственной ему манере посоветовал турецкому коллеге немедленно прекратить военную операцию.

Тема:
Война в Сирии 4397
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