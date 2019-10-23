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Воцарение мира: отряд российской военной полиции приступил к патрулю в Сирии

, 18:29 Эфирная новость 26

В самом Манбидже и в пригороде круглосуточное дежурство вместе с нашими военными полицейскими несут элитные части армии Сирии.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин; 5-tv.ru

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Война в Сирии 4410

В сирийском городе Манбидж, где еще недавно шли ожесточенные бои с террористами, наконец, воцарился мир. Но он все еще очень хрупкий — боевики не оставляют попыток атаковать. Поэтому регион патрулирует отряд российской военной полиции, а сирийская армия развернула артиллерийские батареи.

«Нас сюда отправило командование вооруженных сил для поддержки наших войск в Менбидже. Мы с этой позиции сможем наиболее эффективно поддержать нашу. Мы благодарим российскую армию за поддержку, и от всех артиллеристов я могу сказать, что и мы готовы помочь нашим российским друзьям», — заявил командир артиллерийского соединения Сирийской Арабской Армии Хейри Рустам.

В самом Манбидже и в пригороде круглосуточное дежурство вместе с нашими военными полицейскими несут элитные части армии Сирии. Благодаря этому местные жители смогли вернуться к привычной, полноценной жизни.

Тема:
Война в Сирии 4410
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