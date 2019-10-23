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Россия увеличит количество подразделений полиции на турецко-сирийской границе

, 22:41 Видео 37

Сергей Шойгу заявил, что военные РФ обеспечат безопасность мирных жителей у границы САР.

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Фото, видео: Reuters, Миноброны РФ

Тема:
Война в Сирии 4413

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия планирует в ближайшее время расширить маршруты патрулирования и увеличить количество подразделений военной полиции в районе турецко-сирийской границы. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства сделал в ходе переговоров с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абдо в среду, 23 октября.

Шойгу добавил, что российские военные обеспечат безопасность мирных жителей САР, проживающих в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, поэтому у них нет необходимости покидать свои дома.

Мазлум Абдо, в свою очередь, поблагодарил президента России Владимира Путина и Министерство обороны РФ за помощь, оказанную в прекращении боевых действий.

«Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей», — отметил главнокомандующий СДС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии.

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