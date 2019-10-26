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  4. Сестра осудила «живущую как миллионер», но вечно жалующуюся Меган Маркл

Сестра осудила «живущую как миллионер», но вечно жалующуюся Меган Маркл

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По словам Саманты, королевская особа ведет себя неискренне.

Фото: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia

Слухи вокруг жизни Меган Маркл и ее супруга принца Гарри по-прежнему не утихают. Поводом для сплетен становится конфликт герцогини Сассекской с ее членами семьи. После помолвки с Гарри королевская особа прервала общение с родственниками по отцовской линии и до сих пор не может наладить с ними отношения, пишет Starhit со ссылкой на портал Inside Edition.

Во время поездки в Африку Меган пожаловалась журналистам, что ежедневно испытывает давление. По словам герцогини Сассекской, особенно тяжело с трудностями было справляться во время беременности, когда в прессе то и дело появлялись неподтвержденные факты о ее жизни.

Однако сестра королевской особы Саманта считает, что ее родственница лицемерит. Якобы она намеренно заостряет внимание на одних деталях и умалчивает о других, которые могут быть более важными. Саманта полагает, что жалобы Маркл смешны и несостоятельны.

«Я думаю, это действительно смешно, когда кто-то, кого сопровождают по всему миру и тратят миллионы долларов на его безопасность, кто-то, путешествующий на частных самолетах, как миллионер, все равно жалуется на что-то» — возмутилась сестра герцогини.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья может разорвать отношения с герцогом и герцогиней Сассекскими.

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