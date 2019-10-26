«Я не сдалась»: Бутина выразила искреннюю благодарность за поддержку

Россиянка Мария Бутина после приземления в аэропорту «Шереметьево» встретилась с журналистами. Ее сопровождали отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали мне. Писали письма. Помогали и словом, и делом. Жертвовали деньги на мою защиту. Безумно рада увидеть мою семью. Спасибо МИДу, дипломатам, которые за меня боролись, пробивались во все места, где меня держали. Они сделали, делали, делают, все что могут. Спасибо огромное всем общественным организациями, которые поддерживали меня. Ребята, я не сдалась только потому что я знала, что я не имею права. Я просто не могу. Спасибо вам большое. Знаете, я хотела сказать, я уже говорила в одном из своих видео: знаете, русские не сдаются!» — завила она, отвечая на вопросы журналистов.
Брифинг и предшествующая ему встреча в терминале «Шереметьево» Бутиной с отцом были настолько трогательными, что слезы проступили и у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Марию Бутину задержали в Штатах в июле 2018 года и обвинили в работе иностранным агентом без регистрации при американском Минюсте. Россиянка признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она опровергала обвинения, срок мог быть гораздо больше.
Освобождение Бутиной проходило в условиях секретности, рассказал ранее ее адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, американское правительство предпринимало слишком много предостережений, в которых не было необходимости.
В ночь на 26 октября активистка села в самолет до России. Во время полета она сказала, что очень-очень ждет момента, когда сможет ступить на родную землю. Свое пребывание в американской тюрьме девушка назвала «очень долгим и болезненным опытом».
Как сообщал 5-tv.ru, самолет с Марией Бутиной на борту приземлился в аэропорту «Шереметьево» примерно в 11:30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры встречи с семьей.