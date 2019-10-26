«Я не сдалась»: Бутина выразила искреннюю благодарность за поддержку

Россиянка Мария Бутина после приземления в аэропорту «Шереметьево» встретилась с журналистами. Ее сопровождали отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали мне. Писали письма. Помогали и словом, и делом. Жертвовали деньги на мою защиту. Безумно рада увидеть мою семью. Спасибо МИДу, дипломатам, которые за меня боролись, пробивались во все места, где меня держали. Они сделали, делали, делают, все что могут. Спасибо огромное всем общественным организациями, которые поддерживали меня. Ребята, я не сдалась только потому что я знала, что я не имею права. Я просто не могу. Спасибо вам большое. Знаете, я хотела сказать, я уже говорила в одном из своих видео: знаете, русские не сдаются!» — завила она, отвечая на вопросы журналистов.

Брифинг и предшествующая ему встреча в терминале «Шереметьево» Бутиной с отцом были настолько трогательными, что слезы проступили и у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.