Минобороны РФ: США незаконно добывают нефть на захваченных месторождениях в Сирии

Министерство обороны России опубликовало на своей странице в Facebook доказательства незаконной деятельности США на территории Сирии.

На кадрах предоставленных космической разведкой видно, что войска США совместно с ЧВК охраняли добычу нефти в Сирии, а также вывозили ее за пределы арабского государства.

«Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», — цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенкова.

В Минобороны подчеркнули, что на основании предоставленных данных заявление главы Пентагона Марка Эспера, который ранее сообщил о необходимости принятия мер для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора для предотвращения доступа террористов к нефтным месторождениям, не должно никого удивлять.

«Абсолютно все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не „американским защитникам от террористов ИГ“, а исключительно Сирийской Арабской Республике. Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, — по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», — подчеркивают в Минобороны РФ.

Действия в США в российском военном ведомстве назвали «международным государственным бандитизмом», добавив, что ежемесячная выручка «частного бизнеса американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов».



