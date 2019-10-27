Трамп может заявить об убийстве главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп готовится сделать важное заявление, приводит ТАСС сообщение Белого дома. Как предположила газета The Washington Post, оно будет связано с ликвидацией главаря экстремистской группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади.

Согласно официальному объявлению, лидер страны выступит в 16:00 по московскому времени. Ранее президент написал в Twitter о некоем произошедшем недавно значительном событии. На тот момент Трамп не уточнил, о чем именно пойдет речь.

Американский информационный канал Fox News сообщил, что в субботу силы возглавляемой США коалиции в ходе спецоперации в Идлибе, граничащей с Турцией северо-западной провинции Сирии, отследили и ликвидировали одного из лидеров ИГ*, вероятнее всего — аль-Багдади, которого называют халифом непризнанного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: Трамп помог Украине больше, чем Обама.

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