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Трамп может заявить об убийстве главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

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Американские СМИ предположили, что президент США готовится сообщить о ликвидации халифа непризнанного «Исламского государства»*.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Война в Сирии 4426

Президент США Дональд Трамп готовится сделать важное заявление, приводит ТАСС сообщение Белого дома. Как предположила газета The Washington Post, оно будет связано с ликвидацией главаря экстремистской группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади.

Согласно официальному объявлению, лидер страны выступит в 16:00 по московскому времени. Ранее президент написал в Twitter о некоем произошедшем недавно значительном событии. На тот момент Трамп не уточнил, о чем именно пойдет речь.

Американский информационный канал Fox News сообщил, что в субботу силы возглавляемой США коалиции в ходе спецоперации в Идлибе, граничащей с Турцией северо-западной провинции Сирии, отследили и ликвидировали одного из лидеров ИГ*, вероятнее всего — аль-Багдади, которого называют халифом непризнанного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: Трамп помог Украине больше, чем Обама.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4426
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