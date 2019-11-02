Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Раки, вы в замешательстве. Судьба вам предоставляет несколько вариантов, но ни один из них не может заменить пустоту внутри. Происходящее свидетельствует о том, что вы ищете любовь не в тех местах. Как только вы закончите с самодовольным весельем, выдохните, сделайте шаг назад и пересмотрите свое окружение. Попробуйте противостоять метафорической тьме, которая удерживает вас от гармоничных отношений. Запомните: лучше быть одному, чем с партнером, который вас тянет вниз.

Наше восприятие окрашивает нашу реальность. Если вам кажется, что мир полон разочарований, ваша жизнь окрашивается в темные тона. Попробуйте посмотреть на все, что вас окружает, по-новому. Поймите, вы живете один раз, и все, что с вами случается — неповторимо. Забудьте слово меланхолия и относитесь к каждому дню, как к последнему в вашей жизни. Что касается ваших личных отношений, то помните, что вы никого не измените. Примите близких такими, какие они есть.

Если есть кто-то, кто знает, как работать, когда никто не дает покоя, так это вы, Тельцы. Вся ваша жизнь — это сплошная вечеринка, в которой нет места, для того чтобы побыть наедине с собой. Однако иногда лучше все-таки притормозить и разобраться в собственных мыслях. Займитесь йогой, помедитируйте, прочитайте хорошую книгу и только после этого снова возвращайтесь в привычный ритм.

Овны, когда вы спорите со своей второй половинкой больше, чем говорите, это знак. Когда вы чаще злитесь, чем радуетесь, это тоже знак. Если вы ложитесь спать сердитыми друг на друга и уходите утром, прежде чем проснется ваш партнер, это также сигнал к тому, что пора что-то менять. Откройте глаза на происходящее и постарайтесь решить свои проблемы. Если вернуть былую страсть не получится, подумайте: вы действительно находись с тем, с кем должны быть?

Перестаньте тратить деньги направо-налево, Близнецы. Прежде, чем сделать крупную покупку, постарайтесь расписать расходы на бумаге. Весы, вы окажитесь на вершине успеха. Насладитесь творческой свободой и перестаньте переживать по пустякам. Стрельцы, расправьте крылья и будьте собой. Окружающие вас ценят.

♌ Лев

Любовь без страсти — это любовь вообще? К счастью, вам никогда не предстоит проверить это на себе. Вас ждут бурные выходные, наполненные любовью, страстью и нежностью. Одинокие Львы могут обнаружить, что они пользуются расположением противоположного пола. Не стесняйтесь оказывать знаки внимания. Сезон Скорпиона побуждает нас принять свою сексуальность и действовать в соответствии с нашими желаниями.

Космический совет: дайте волю чувствам.

♍ Дева

Если вы рассчитывали, что будете каждый день есть по ночам и не поправляться, пришло время изменить подход. Возможно, лучше сесть на диету и начать контролировать свой рацион. Помните: ваше тело — это сосуд, который служит отражением всего, что вы в него складываете. Подумайте о ежедневных упражнениях, витаминах и растительной пище. Это вам поможет хорошо себя чувствовать даже осенью.

Космический совет: перестаньте употреблять калорийные продукты.

♎ Весы

Весы, перед вами стоит сложный выбор. Вам позволено потратить на решение столько времени, сколько нужно, прежде чем сказать «да». Просто убедитесь, что ваш вывод основан на анализе сегодняшних событий, а не на страхе повторить прошлые ошибки. Извлекать уроки из жизни — это хорошо, но нельзя постоянно бояться наступить на те же грабли. В противном случае вы рискуете оказаться в ловушке, которую сами для себя создали.

Космический совет: взвесьте все «за» и «против».

♏ Скорпион

Сны, видения, знаки и символы — сегодня ваши интуитивные способности подскажут, как вам поступить, Неудивительно, что вас называют колдунами. То, что будет происходить с вами сегодня, действительно похоже на магию. Стоит вам о чем-либо подумать, как это тут же начинает сбываться. Чтобы отслеживать все, что с вами происходит, заведите дневник и пишите туда все свои мечты: исполненные и неисполненные. В конце дня вы будете приятно удивлены.

Космический совет: заведите личный дневник.

♐ Стрелец

Вселенная настроена играть роль вашего личного джинна. Чего вы действительно желаете, Стрельцы? Вечную любовь, дом на берегу моря, билет в один конец в Амстердам или гардероб, который мог бы превзойти запасы одежды Ким Кардашьян? Новый этап вашей жизни вот-вот начнется, и он требует, чтобы вы расстались с трепетом и начали действовать в соответствии со своими намерениями. Все в ваших руках, даже любовь, которую вы ищете. Поэтому постарайтесь поверить в себя Космический совет: расправьте крылья.

♑ Козерог

Козероги, вас любили много раз, но никогда не выражали чувства с такой глубиной, интенсивностью и теплом. Сегодня все изменится. Ваш новый партнер разглядит в вас то, что никто не мог оценить ранее. Вы узнаете, что это такое, когда бабочки порхают в животе. Знайте, что вы заслуживаете ту любовь, которую вам подарила Вселенная. Не смейте сопротивляться и доверьтесь звездам. Космический совет: окунитесь в омут любви и страсти.

♒ Водолей

Эта фаза вашей жизни требует сознательного общения. Вместо того, чтобы предполагать, лучше спросите. Есть вы научитесь это делать, то наконец-то сможете побороть собственные страхи, сомнения и неуверенность. Помните, что все может быть решено, если рядом с вами будет находиться нужный человек. Пришло время перестать отвечать на сообщения своим поклонникам. Проверьте, кто из них побежит молить вашего прощения и найдет способ пообщаться во что бы то ни стало.

Космический совет: будьте решительнее.

♊ Рыбы

Внутреннее блаженство сегодня в ваших руках. Вы готовы закрутить новый роман, который будет куда успешнее, чем все предыдущие. Вы испытаете такую страсть, которую никогда не испытывали, и узнаете, что такое забота. Однако вы должны помнить, что существует тонкая грань между зависимостью и взаимозависимостью. Вы и ваш партнер должны дополнять друг друга, а не страдать в одиночестве.

Космический совет: прислушайтесь к сердцу.

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