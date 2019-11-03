«Я тебя породил, я тебя и убью»: вокруг ликвидации «террориста № 1» аль-Багдади вопросов все больше

Всю неделю американцы пытались доказать, что они совершили невероятное — ликвидировали «террориста № 1» Абу Бакра аль- Багдади. Лидера, запрещенного у нас ИГ* взорвали в его тайном укрытии в Сирии, в поселке на границе с Турцией.

В четверг в доказательство даже какое-то сомнительное ночное видео опубликовали. Сразу оговоримся — это уже пятое по счету уничтожение Багдади. Его в среднем убивают раз в год. Но Вашингтон уверяет, вот теперь точно наверняка.

Еще мы просто напомним, что только благодаря усилиям России американцы смогли подобраться к нему и спокойно работать в этом некогда опаснейшем районе. Штаты, как всегда, сделали из этого «голливудское» шоу.

Бравые спецназовцы, отважная овчарка, которая первая бросилась в логово врага, тревожное наблюдение за операцией в прямом эфире. Не хватает только «капитана Америки» и еще пары супергероев для максимального эффекта. Таких, как знаменитый капитан Джон Прайс из уже нашумевшей компьютерной игры «Call of duty», с автоматом наперевес и неизменной сигарой. Знаменит тем, что на протяжении уже десятка лет всегда в числе тех ликвидирует ненавистных тиранов по всему миру, как правило, на Ближнем Востоке. Идеальный кумир для реальных молодых американцев, которым в ближайшие годы предстоит уже не в играх, а в реальности рисковать своими жизнями. Чтобы кто-то там в Вашингтоне потешил свое самолюбие. Ведь эта история очень сильно напоминает расправу с бен Ладеном.

В 2011-м году, ровно за год до выборов, ЦРУ сделало подарок Бараку Обаме и прикончило ненавистного Усаму. Тогда рейтинг президента заметно вырос, и он заехал в Овальный кабинет на второй срок. Получается Трамп пошел проторенным путем? Ну, правда, зачем что-то выдумывать? Схема же работает. Может Белому дому пора заканчивать с этими вредными привычками?

Вадим Хуланхов продолжит.

«Он сдох как пес. Он выл, стонал и плакал. Он не умер как герой. Как трус», — заявил с трибуна президент США Дональд Трамп.

Американский президент празднует победу. Возможно заслуженную. Главарь и создатель «Исламского государства» Абу Бакр аль- Багдади мертв. Уже как минимум в пятый раз за последние несколько лет.

«Здесь хорошо видно, как американские военные приближаются непосредственно к лагерю. Они подходят к зданию и проверяют наличие оружия и взрывчатых веществ. И сразу отходят», — комментирует видеоролик глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

За уничтожением аль-Багдади Дональд Трамп следил в режиме реального времени. И уже через несколько часов всему миру было объявлено, что «террорист№ 1» мертв. Единственное доказательство того, что где-то в Идлибе убит именно он — слова о молниеносно проведенной генетической экспертизе.

«Наш собственный источник, которому удалось добраться до Аль-Багдади, принес его белье для проведения теста на ДНК, чтобы удостовериться на 100%, что речь идет именно о нем», — заявили американские союзники из Сирии в сети.

Это цитата из отчета курдского союзника США. Представить себе, чтобы курд оказался допущен не только близко к аль-Багдади, но еще и смог выкрасть его исподнее, честно говоря, сложно. Но есть и более правдоподобная версия, озвученная в России.

«Если данный человек находился в местах заключения. Ну, поскольку, это не наша страна, не наша разведка и вообще — мы тут можем только предполагать — то, вполне возможно, что у него был отобран образец генетического материала, был подвергнут исследованию и таким образом он подвергся своеобразной генетической регистрации», — предполагает эксперт-генетик Андрей Овчинников.

Аль-Багдади действительно около года провел в американском лагере для военнопленных в Ираке. И там в обязательном порядке у него взяли образцы и анализы. Другой вопрос, в том, что 15 лет назад он был рядовым боевиком и носил совершенно другое имя. И для чего нужно было сохранять следы никому неизвестного Аввада Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри?

Не исключено, что уже в 2004 году американские спецслужбы начали изготовление нового мирового пугала — взамен отбившегося от рук бен Ладена. И один из кандидатов подошел на эту роль как нельзя лучше. И проект «аль-Багдади», переросший в ИГ, успешно работал бы, не появись в Сирии, захваченной террористами к середине 2015 года на 90%, российские военные.

Стремительное наступление на ИГ, начатое нашими ВКС и силами спецопераций, привело к тому, что группировка на территории Сирии перестала существовать. Еще недавно американцы боялись выйти за пределы своих баз в Ракке, а теперь смело вылетели за аль-Багдади. Так что Трамп знал кого благодарить за предоставление идеальных условий для его спецназа.

«Полет внутрь был очень, очень опасен. Был шанс, что мы встретили бы невероятный огонь. Россия отнеслась к нам великолепно. Они открылись. Нам пришлось лететь над определенными районами, подконтрольными России, районами, удерживаемыми Россией. Россия была великолепна», — рассказал Дональд Трамп.

При этом само проведение операции, даже спустя неделю, остается под вопросом. Те, кому не раз приходилось выполнять похожие задания, находят нестыковки не только в отчетах, но и просто в речах Трампа.

«Я уверен, что если бы американцы имели такую возможность действительно уничтожить этого бандита, то ни в коем случае он не просили бы ни помощи, никакого содействия наших спецслужб или наших офицеров, которые проводят спецоперации. Потому что американцы — повторяю еще раз — для них это шоу. А для Трампа, если хотите, это способ выживания», — подчеркивает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Сегодня единственной горячей точкой в Сирии пока остается часть Идлиба. Здесь множество группировок разного толка воюют не только с войсками Асада, но и с остатками разбитой шайки аль-Багдади. И продать лидера террористического квазигосударства мог кто угодно и кому угодно — вопрос в цене. Американцы просто обязаны были предложить больше — до выборов год остался.

«Идлиб является вотчиной „Аль-Каиды“* — „Нусры“*. „Аль-Каида“ — злейшие враги „Исламского государства“ в исламистском этом сообществе. Конкуренты, которые между собой сражаются. И вдруг аль-Багдади не выдумал ничьего другого убежища, как в стане своего врага», — недоумевает эксперт центра аналитических исследований, директор центра изучения стран ближнего востока и центральной Азии Семен Багдасаров.

Обратите внимание на эти фотографии. Два президента следят за убийством «террориста № 1». Обама в 2011-м смотрит на уничтожение бен Ладена, Трамп в 2019-м — аль-Багдади. И дальше все идет, как под копирку. Тела обоих террористов были поспешно утоплены в море, без предъявления обществу. Видео первой операции не показали совсем, а то, что опубликовали в среду, может оказаться чем угодно, вплоть до тактических учений. Доказательства в обоих случая — заявления президентов о проведенной ДНК-экспертизе. Сценарий, сработавший перед переизбранием Обамы, вполне может сработать и сейчас перед выборами в 2020-м.

«В этой ситуации Трампу и его республиканцам крайне необходимо показать успех во внешней политике, в сфере борьбы с международным терроризмом и для того, чтобы выбить этот важный козырь из рук его конкурентов-демократов. Как мы помним, Усама бен Ладен был уничтожен при президенте Бараке Обаме», — поясняет политолог Владимир Соловейчик.

Но Трамп в своем предвыборном запале идет дальше. По объективным причинам, не имеющий возможности называть имена участников операции, президент публикует в своем Twitter фотографию милейшего пса якобы спасшего мир. Опытный пользователь Twitter знает — котики и песики всегда вызывают шквал положительных эмоций у подписчиков.

На следующий день он закрепляет результат — награждает овчарку медалью «За отвагу». Буквально сняв ее (благо что с помощью фоторедактора) с ветерана Вьетнама Джеймса МакКалахана. Скромный герой и не подозревал, что его подменили героической собакой.

Творчество Трампа в этом случае все же не оценили. Фальшивку высмеяли, и тему награждения героев развили соответствующе.

А это апофеоз творчества электората. Вопрос о том, что уничтожение аль-Багдади было очередным предвыборным шоу задают и в Америке, а значит еще не все потеряно, и есть шансы что скелеты американского президента скоро могут выйти из шкафа в овальном кабинете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористическая группировка ИГ* заявила о «преемнике» ликвидированного аль-Багдади.

* — организация, запрещенная в РФ.