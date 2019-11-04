«Любви и веры!»: Звезды поздравляют страну с Днем народного единства

Жители России 4 ноября отмечают День народного единства и праздник Казанской Иконы Божией матери. Празднование связано с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободили русские земли от польских интервентов. В этот момент войску покровительствовал святой образ Божией матери.

Традиционно, 4 ноября россияне обмениваются поздравлениями и вспоминают о событиях прошлых веков. Адресовать другим теплые пожелания поспешили и многие российские знаменитости.

Отдельное послание для подписчиков в Instagram оставила Ольга Бузова. Поющая телеведущая вспомнила о кровопролитных сражениях XVII века и призналась, что всегда чувствует защиту Казанской Божией матери. Своих фанатов звезда призвала научиться благодарить других и делать это как можно чаще.

«Люди во всем мире обращаются к Богородице за помощью и она всех утешает! Я всегда чувствую ее помощь, защиту и любовь. Молитва творит чудеса. Но важно не только просить, а уметь благодарить… За все, что у нас есть, и даже за то, чего нет», — написала теледива.

Instagram @buzova86

В День народного единства к поклонникам также обратилась балерина Анастасия Волочкова. Опубликовав снимок Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина с иконой в руках, артистка пожелала своим фолловерам благополучия.

«Дорогие, поздравляю вас с Днем Казанской Иконы Богородицы и Днем народного единства! Истинных вам благ и благополучия!» — написала танцовщица.

Instagram @volochkova_art

К поздравлениям также присоединился российский эстрадный певец Олег Газманов. Он выложил в соцсети ролик с концерта, где исполняет песню «Мой храм», и подписи к публикации пожелал пользователям любви, мира и веры.

«Любви и веры! Поздравляю так же всех россиян с Днем народного единства. Пусть на нашей многонациональной земле царит мир и единение, покой и радость», — написал исполнитель.

Instagram @oleggazmanov

Особенно трогательное поздравление для своих фанатов оставил актер Сергей Безруков. Звезда опубликовал совместное фото своих белокурых малышей и пожелал подписчикам добра и любви.

«С Днем народного единства, дорогие мои, хорошие! Чтобы действительно было единство и чтобы действительно был мир и согласие! Всем добра и любви!» — обратился к фолловерам артист.

Instagram @s_bezrukov

Певица Оксана Нечитайло, более известная под псевдонимом Согдиана, также выразила уважение к своим предкам и отметила под собственным снимком в Instagram, что для крупных дел необходимо сплочение. Свернуть горы можно только вместе, а не в одиночку — намекнула вокалистка.

«С 2005 в России празднуют День народного единства! Для больших дел надо сплочаться! Всех с праздником! Всем прекрасного дня!» — пожелала звезда.

Instagram @sogdianamusic

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории Дня народного единства и традициях этого праздника.