Памятную доску пособнику нацистов торжественно открыли на западе Украины

Памятную доску в честь украинского националиста и гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева торжественно открыли в городе Калуш на западе Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский также опубликовал снимок с мемориальной доской. Она состоит из двух частей: портрета сверху и имени с годами жизни снизу. На фотографии у доски стоят двое мужчин в форме. В руке у каждого из них по винтовке.

Facebook @eduard.dolinsky

Дмитрий Палиев стоял у истоков создания дивизии СС «Галичина». Она была сформирована в 1943 году из украинских националистов. Бойцы данной дивизии имели отношение к карательным операциям и массовым убийствам, напоминает ТАСС.

Мемориальная доска в честь Палиева появилась на фоне сноса 31 октября памятной доски маршалу СССР Георгию Жукову в Одессе. Барельеф в течение многих лет висел на фасаде здания, в котором находился штаб Одесского военного округа.

После демонтажа доски радикалами в городе прошла мирная акция «Реквием по Жукову». В рамках мероприятия горожане приносили цветы к зданию бывшего военкомата.

Как сообщал 5-tv.ru, возникший в результате стихийный мемориал позже был уничтожен. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала неонацистское «зверье» из Одессы за осквернение мемориала Жукову.