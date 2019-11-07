Спортзал в алтайской школе закрыли из-за десятикратного превышения радона

Спортзал в школе алтайского села Озеро-Куреево Турочакского района закрыли по решению суда из-за десятикратного превышения уровня радона в воздухе, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Во время проверки установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в десять раз, что создает реальную угрозу здоровью школьников», — отмечается в сообщении ведомства.

Деятельность школьного спортзала была приостановлена на 90 суток. Администрация учебного заведения обязана принять комплекс мер по обеспечению противорадоновой защиты помещения.

Территория Республики Алтай из-за геологической особенности является потенциальным радоноопасным регионом. Бесцветный инертный радиоактивный газ накапливается в воздухе в помещениях с нарушениями вентиляции. Радон может поступать из почвы и скважин для отбора воды. Газ может представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасную радиацию обнаружили в одном из садов Кузбасса.