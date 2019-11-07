  1. Пятый канал
  4. Спортзал в алтайской школе закрыли из-за десятикратного превышения радона

Спортзал в алтайской школе закрыли из-за десятикратного превышения радона

, 8:51 67

Бесцветный радиоактивный инертный газ может представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Спортзал в школе алтайского села Озеро-Куреево Турочакского района закрыли по решению суда из-за десятикратного превышения уровня радона в воздухе, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Во время проверки установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в десять раз, что создает реальную угрозу здоровью школьников», — отмечается в сообщении ведомства.

Деятельность школьного спортзала была приостановлена на 90 суток. Администрация учебного заведения обязана принять комплекс мер по обеспечению противорадоновой защиты помещения.

Территория Республики Алтай из-за геологической особенности является потенциальным радоноопасным регионом. Бесцветный инертный радиоактивный газ накапливается в воздухе в помещениях с нарушениями вентиляции. Радон может поступать из почвы и скважин для отбора воды. Газ может представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасную радиацию обнаружили в одном из садов Кузбасса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

9:49
В Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка
9:41
Видео: Полицейский спас медведя, застрявшего в мусорном контейнере
9:32
Видео: Олег Ляшко подрался с депутатом Рады в киевском аэропорту
9:23
Малахов признался, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу
9:14
Видео: В Лондоне во время спектакля в театре обвалился потолок
9:02
Британцы считают, что Кейт Миддлтон забеременела в четвертый раз

Сейчас читают

Видео: Рэпер Джиган прыгнул в море на Мальдивах и повредил ногу
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев