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Специалисты из России будут участвовать в восстановлении Нотр-Дама

, 11:14 | Максим Чугункин 31

Правительство Франции вскоре вышлет официальное приглашение российской стороне.

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 50

Франция пригласила РФ принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, сообщает РИА Новости. Михаил Швыдкой, представитель президента по международному культурному сотрудничеству, заявил, что переговоры шли с апреля и инициатива помощи принадлежала России.

Крупнейший в истории собора пожар произошел вечером 15 апреля. Огонь распространился на все несущие конструкции, что привело к обрушению шпиля. Но, как отмечают эксперты, здание и реликвии не пострадали. Возгорание возникло в результате реставрационных работ.

Восстановление памятника может занять до пяти лет. Участие в сборе средств и реставрации подтвердили международные компании и организации.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара: на кадрах видно, как огонь уничтожает одну из башен Нотр-Дам-де-Пари.

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 50
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