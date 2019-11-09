Только маленький пакет вынесли из квартиры расчленившего студентку Соколова

Сотрудники ритуальных служб вынесли из квартиры профессора СПбГУ и известного историка Олега Соколова только маленький пакет белого цвета. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как несколько сотрудников ритуальной службы сопровождении правоохранителя идут от подъезда к своему автомобилю. В руках один из них несет небольшой пакет белого цвета. Предположительно, в нем находятся части тела расчлененной Соколовым молодой девушки.

Как сообщал 5-tv.ru, о жестоком убийстве стало известно утром 9 ноября. У дома № 82 набережной реки Мойки выловили 63-летнего мужчину с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки. Пожилым человеком оказался профессор СПбГУ и историк Олег Соколов. У него в квартире нашли расчлененное тело девушки, которое пролежало там в течение двух дней.