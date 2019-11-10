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Скелет найден в реке Мойке во время поисков останков расчлененной студентки

, 0:38 | Алиса Маркова 445

Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 20

Останки неизвестного человека были найдены на дне реки Мойки в центре Петербурга во время поисков фрагментов тела студентки СПбГУ. В убийстве 24-летней девушки подозревается историк и военный реконструктор 63-летний Олег Соколов, работавший в крупнейшем вузе Северной столицы на кафедре истории.

ТАСС, ссылаясь на источника в учреждении «Поисково-спасательной службе Петербурга, пишет, что водолазы нашли останки неизвестного человека, которые не принадлежат расчлененной студентке.

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — рассказала представительница службы.

Водолазы намерены продолжить поиски в воскресенье.

Следователи уточнили, что в реке был обнаружен скелет неизвестного человека.

«Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела», — заявил собеседник агентства.

Также отмечается, что вопрос о возбуждении второго уголовного дела решается не в отношении преподавателя СПбГУ, а по факту обнаружения останков тела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что выловленным из реки оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.

К слову, адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

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