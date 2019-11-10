Россия отметила День народного единства. Чем важен для страны этот праздник

В понедельник страна отметила День народного единства! Один из важнейших и, на мой взгляд, системообразующих праздников современной России.

«Дорогие друзья! Самая прочная, надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — подчеркнул Владимир Путин.

Знаете — это не просто красивое сочетание — народное единство. Это, наверное, то, что должно стать своеобразной философией нашего общества. Особенно сейчас, когда внешние силы пытаются вбить клин в многонациональную и единую нацию. Ведь по большому счету Россия — это уникальнейший организм, где веками соседствуют разные народы и национальности. И мы смогли выработать систему, которая прошла испытание временем.

И ведь это не просто набор республик, конфессий, менталитетов — это очень органичное и тесное сообщество. Которое построено на взаимном уважении и доверии. В рамках торжественного приема Владимир Путин наградил 16 иностранных граждан. Для каждого из этих людей Россия стала вторым домом. И они об этом не забудут никогда.

«Я благодарен России за эту высокую и неожиданную награду, а также за прекрасное образование, которое я получил в МГУ, где я защищал кандидатскую и докторскую диссертации. Я благодарю за красавицу жену, которую я нашел в Москве и которая сейчас в этом зале. И за многое другое, что мне дала Россия», — заявил почетный профессор таллиннского университета Рейн Мюллерсон.

Ко дню Народного единства приурочили открытие выставки — «Память поколений. Великая отечественная война в изобразительном искусстве». Это часть мероприятий по празднованию 75-й годовщины великой Победы. Экспозиция насчитывает 150 картин и скульптур из 44музеев России — от Хабаровска до Калининграда.

После Москвы она отправится по российским городам. «Память поколений» хотят показать и за границей. Что крайне актуально в то время, когда на Западе вовсю стараются переосмыслить итоги и уроки Второй Мировой войны.