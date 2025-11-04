Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Борис Сатаров
Экипаж подчеркнул важность совместных усилий во благо страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ales Utouka; 5-tv.ru

День народного единства

Российские космонавты, работающие на Международной космической станции, в честь Дня народного единства выразили поздравления соотечественникам. Они подчеркнули, что только совместными усилиями можно преодолеть любые трудности во имя процветания России. Роскосмос опубликовал это обращение.

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства с борта Международной космической станции!» — сказал Рыжиков в видеоролике.

Он отметил, что этот праздник объединяет тех, кто искренне предан своей Родине, уважает ее историческое наследие и вносит вклад в ее развитие и процветание, а также готов встать на ее защиту в случае необходимости.

Зубрицкий подчеркнул важность этого исторического события. Он напомнил, что четыре столетия назад предки нынешних россиян объединились перед лицом внешней угрозы. Под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского они защитили независимость России, восстановили и укрепили страну, продемонстрировав мужество и сплоченность.

Платонов отметил, что День народного единства олицетворяет ключевые ценности, которые сплачивают народы России: любовь к Родине, уважение к истории предков и стремление быть достойными гражданами своей страны. Он подчеркнул, что только общими усилиями можно преодолеть вызовы и добиться благополучия.

«Желаем вам мира, благополучия и крепкого здоровья! С праздником!» — заключил космонавт.

