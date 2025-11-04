Также 4 ноября президент вручит награды за вклад и укрепление единства нации.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
До этого сообщалось, что президент 4 ноября вручит государственные награды за вклад и укрепление единства нации. А также посетит выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых памятных дат — Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации и Дня языков народов России. Соответствующие документы опубликованы 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указам, День коренных малочисленных народов будет отмечаться ежегодно 30 апреля, а День языков народов России — 8 сентября.
В документах говорится о том, что введение новых памятных дат направлено на сохранение традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры народов страны.
