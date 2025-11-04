Путин: Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на земле

Путин указал на главный смысл празднования Дня народного единства

Россия пытается транслировать свои ценности на весь мир и стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на земле. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал, завершая церемонию вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации в Кремле.

«Те импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу и на международной арене… Мы стремимся к дружбе сотрудничеству со всеми не только соседними, но со всеми народами на земле», — уточнил российский лидер.

Кроме того, президент указал на главный смысл празднования Дня народного единства в РФ. Для россиян он имеет особое значение.

«Это, прежде всего, праздник граждан России, и он имеет особое значение. И не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства и единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за вклад в укрепление единства нации Владимир Путин вручил награды патриарху Московский и всея Руси Кириллу, а также Наталье Солженицыной, супруге выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына. Помимо этого, награду получил специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой. Он, как и жена Солженицына, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.