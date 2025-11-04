Новая песня и вечный хит: SHAMAN и Татьяна Куртукова приняли участие в гала-концерте в честь Дня народного единства

SHAMAN представил новую песню на концерте в честь Дня народного единства

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, а также певица Татьяна Куртукова выступили на гала-концерте в Национальном центре «Россия» в честь Дня народного единства. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В рамках концерта SHAMAN представил свой новый трек «4 ноября». Композиция посвящена Дню народного единства. В ней отражены широкая география страны, важные исторические вехи, а также тема патриотизма. На сцену Дронов вышел вместе с автором песни Александром Вайнбергом.

«Хочется поздравить всю страну с 4 ноября — „предтечей 9 мая“, как поется в песне», — сказал SHAMAN во время выступления.

На сцене выступила и Татьяна Куртукова. Она исполнила свой вечный хит «Матушка-земля».

Гала-концерт стал кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». Мероприятие было посвящено многообразию культурного пространства России.

