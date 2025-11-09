ВЦИОМ: 61% россиян в этом году осознают народное единство

Может, и к лучшему, что нам усложняют въезд в Шенген? С 8 ноября 2025 года многократные визы для россиян запрещены. Только под конкретную поездку и со сроком действия не более полугода.

Еврокомиссия официально объясняет это рисками безопасности. Мол, у них там в Европе какие-то странные взрывы на оборонных заводах, какие-то дроны летают неопознанные, кабели в морях рвутся и так далее. Но все это чушь. Это абсолютно политическое решение.

Высокомерие главного дипломата по должности, но не по сути, Кайи Каллас только подчеркивает, что это не разовая акция, а дух истинных евробюрократов, которым был славен еще ее предшественник Боррель. Это же в его духе — у нас тут сад, а вы валите в свои джунгли, точнее в тайгу.

Но одного не поймут — чем хуже нам пытаются сделать извне, тем сплоченные мы становимся.

Вот результаты опроса ВЦИОМ: 61% россиян в этом году осознают народное единство. Для сравнения — в 2012 году, когда впервые провели такое исследование, показатели были зеркальные, больше половины не чувствовали единства, и праздник 4 ноября на осознавали. А ведь он, если задуматься, наравне с Днём Победы и Новым годом должен быть одним из главных. Он подчеркивает нашу силу — многонациональность.

4 ноября лишь повод об этом задуматься, но повод более чем достойный — освобождение Москвы народным ополчением от интервентов. Единство спасло Россию тогда, как, впрочем, и всегда. Поэтому для нашей страны межнациональные отношения один из столпов государства.

Для обсуждения новой госстратегии на будущие десять лет в нацвопросе в Кремле прошло заседание соответствующего совета. Да, может быть в советские годы было проще, поскольку была единая общность — советский народ, но это не значит, что сейчас невозможно найти скрепляющую разные социальные группы связь отметил президент.

«У нас, конечно, всегда вопрос: а чем это заменить? Мне кажется, ответ-то есть — заменить это не идеологией, а патриотизмом в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого, хочу это подчеркнуть, народа и этноса, проживающего на территории Российской Федерации. Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит лучшая защита, это значит уверенность в будущем и в будущем своих детей», — сказал Владимир Путин на Заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства подчеркнул: «Единство — основа суверенитета России, у нас проживает 194 этноса, и многообразие культур — подлинное богатство страны». Все идеи и наработки Совета лягут в основу будущей стратегии до 2036 года.

Ну, а чем заканчиваются разнообразные ограничения? Классический пример — виноделие в России. Которое после еще первой волны санкций 2014 года переживает второе рождение.

На этой неделе объявили результаты престижного Международного конкурса в Китае. В итоге — россыпь наград: 29 медалей, что подчеркивает рост качества российского виноделия. А легендарный Мускат белый «Красного камня» Массандра набрал 96 баллов из 100 и оценку «великолепно» по шкале конкурса.

В итоге — двойное золото только у этого продукта.

Всего у винодельни три золотые медали и два серебра. Награду высшей пробы также завоевал завод марочных вин «Инкерман», в копилке которого оказались также три серебра и две бронзы.

Золотые медали также на счету «Усадьбы Мезыбь» и «Абрау-Дюрсо».

«Усадьба Дивноморское» забрала одну серебряную и две бронзовые медали. Причем эксперты оценивали вина по двойной системе — слепой дегустации и жестким критериям, среди которых внешний вид, аромат и вкус, сочетание с едой и соответствие сорту.

Китай — второй рынок в мире после ЕС для импорта вина. А нам он интересен еще и тем, что нет никаких ограничений для вин из российского Крыма.