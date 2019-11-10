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Отец убитой историком Соколовой девушки: «Настя о нем ничего плохого никогда не говорила»

, 23:41 | Максим Чугункин 462

Сейчас подозреваемый находится в петербургском СИЗО в ожидании суда по избранию ему меры пресечения.

Фото: Facebook @Анастасия Ещенко

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Отец 24-летней Анастасии Ещенко дал короткий комментарий сайту KP.RU. Олег Ещенко рассказал, что вся семья шокирована случившимся, поскольку даже предположить такое — было невозможно.

«Лично знаком с ним не был. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила», — признается отец.

По последним данным, Анастасия была убита в ночь на 8 ноября из малокалиберной винтовки. Днем к Олегу Соколову должны были прийти гости — визит он не отменил, просто спрятав тело в квартире.

Следующей ночью Олег Соколов расчленил 24-летнюю возлюбленную пилой и начал выбрасывать ее по частям в Мойку — 5-tv.ru ранее опубликовал видео. В процессе доцент СПбГУ сильно напился и во время очередного рейса поскользнулся и сам оказался в реке.

Оттуда его выловили спасатели, отправившие историка с обморожением в больницу. В его рюкзаке нашли руки убитой, было возбуждено уголовное дело. Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО и ждет суда по выбору меры пресечения.

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