Отец убитой историком Соколовой девушки: «Настя о нем ничего плохого никогда не говорила»

Отец 24-летней Анастасии Ещенко дал короткий комментарий сайту KP.RU. Олег Ещенко рассказал, что вся семья шокирована случившимся, поскольку даже предположить такое — было невозможно.

«Лично знаком с ним не был. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила», — признается отец.

По последним данным, Анастасия была убита в ночь на 8 ноября из малокалиберной винтовки. Днем к Олегу Соколову должны были прийти гости — визит он не отменил, просто спрятав тело в квартире.

Следующей ночью Олег Соколов расчленил 24-летнюю возлюбленную пилой и начал выбрасывать ее по частям в Мойку — 5-tv.ru ранее опубликовал видео. В процессе доцент СПбГУ сильно напился и во время очередного рейса поскользнулся и сам оказался в реке.

Оттуда его выловили спасатели, отправившие историка с обморожением в больницу. В его рюкзаке нашли руки убитой, было возбуждено уголовное дело. Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО и ждет суда по выбору меры пресечения.