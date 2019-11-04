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Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера

, 3:33 25

Адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора. Он сообщил, что в последнее время Фадеев сильно переживает из-за неустанных скандалов, и поэтому не исключено, что если возникнут новые проблемы, то это может закончиться для Максима Фадеева фатально.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что композитор был в шаге от инфаркта из-за необдуманного отношения коллег, у знаменитого продюсера случился сердечный приступ.

«Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом», — заявил юрист Сергей Жорин в интервью KP.RU.

Кроме того юрист отметил, что продюсер тяжело переживает из-за потерянных друзей. Например, он вспомнил историю с певицей Наргиз Закировой, которая критично высказалась о продюсере.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA.

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