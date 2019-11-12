Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими»

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими». Стенограмму беседы опубликовал на своем сайте Госдепартамент.

По словам Майка Помпео, американский лидер Дональд Трамп хотел убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет причинить страдания гражданам Незалежной.

«Поэтому мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины. Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, что администрация сделала со своей политикой в отношении Украины», — заявил Майк Помпео.

Госсекретарь в ходе интервью также прокомментировал процедуру импичмента Дональда Трампа, которую инициировали в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса после его общения по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Майк Помпео подчеркнул, что Белый дом был намерен сократить масштабы коррупции в Незалежной. К тому же, по словам госсекретаря, Владимир Зеленский имел возможность оказать этому содействие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Трампа заявил о невозможности вечно оказывать Украине военную помощь.