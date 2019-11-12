Легендарный танк Т-34 прошел первые испытания в Бурятии после реставрации

В Бурятии восстановили легендарный танк Т-34. Он возглавит колонну техники на предстоящем параде Победы в Улан-Удэ.

Много лет боевая реликвия стояла на постаменте в одной из воинских частей. Когда выяснилось, что в республике нет ни одной тридцать четверки в рабочем состоянии, приняли решение его отреставрировать. Заменили двигатель, вооружение.

Оригинальные запчасти собирали по всей стране. Теперь танк на ходу, он прошел все испытания на полигоне и готов к параду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге к Параду Победы на Красной площади готовят легендарные Т-34.