Экстрадированный в США петербуржец Бурков может попасть в тюрьму на 80 лет

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. При этом пресс-служба Минюста США уточнила, что, как правило, «реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания», предусмотренного законодательством, пишет ТАСС.

По версии американского правосудия, на сайте, принадлежащем Буркову, можно было купить номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. В итоге, ущерб составил более 20 миллионов долларов.

На другом сайте россиянина якобы предлагалось приобрести личные данные конкретных людей и вредоносное программное обеспечение.

Жителя Петербурга арестовали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда он приехал туда на отдых. Все эти годы Бурков провел в заключении. Он называет себя специалистом в сфере информационной безопасности и все обвинения в мошенничестве отрицает.

12 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова, после чего тот был экстрадирован в США.