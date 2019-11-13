Вместо людей спасал подсвечники: Почему Соколова обвинили в потоплении корабля

Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, ранее уже обвинялся в противоправной деятельности. По словам свидетелей происшествия, в 1981 году он потопил корабль — в результате бедствия погиб один человек, вину в смерти которого приписали историку. Как рассказали 5-tv.ru очевидцы инцидента, в трагический момент преподавателя не интересовала судьба членов команды морского судна. Он хотел спасти, прежде всего себя и, что интересно, свои антикварные подсвечники.

Прежде, чем стать капитаном корабля, Соколов должен был пройти обучение и получить соответствующие документы. В момент вступления в Военно-исторический Петровский клуб, историк совсем не разбирался в судоходстве, однако, выучившись по упрощенной форме, сумел добиться того, чтобы его пустили за штурвал, рассказал Рудольф Погожин.

По словам мужчины, неопытность Соколова как капитана, была проявлена почти сразу. Отказываясь выполнять распоряжения руководства, он не смог пришвартоваться и врезался в несколько яхт. За поведение своего ученика Погожину было стыдно.

«Смотрю идет наш фрегат под всеми парусами летит в нашу гавань. Паруса он не убирает и с полного входа врезается в кучу яхт. Там щепки полетели. <…> Позор был страшный», — вспомнил мужчина.

На следующий день Соколов продолжил удивлять Погожина, управлявшего другим кораблем, своими решениями. Неопытный моряк не побоялся отправиться в плавание в шторм и в результате сам стал жертвой своего безрассудства. Перед выходом в плавание историк не стал закрывать крышки люков, в результате чего палуба судна наполнилась водой.

«Я не ожидал, что они на корабле откроют крышки люков. Волна накатывается на палубу, и туда. <…> Мы не успели подойти, корабль начал погружаться. Все эти люди поплыли по волнам, все были в нагрудниках спасательных. <…> Мне только оставалось подбирать людей из воды», — поделился мужчина.

Рудольф Погожин, находившийся в момент погружения корабля Соколова под воду на другом судне, пытался помочь членам команды и подбирал их в море. По его словам, историк сбежал с тонущего корабля одним из первых. Он бросил там всех своих напарников, и в результате бедствия один из них погиб. Неопытный мужчина запутался в снастях, а капитан судна даже не подумал о том, чтобы спасти его. По мнению мужчины, исследователь проявил себя как трус.

«А Соколов, вместо того, чтобы подбирать людей, начал подгребать ко мне на судно. <…> Он первый сиганул в шлюпку. И когда мы сказали, что этого товарища, который запутался в снастях, тоже нужно в шлюпку отнести, он посмотрел на нас, ничего не сказал и стал отгребать на судно», — рассказал Погожин.

Его жена — Ирина Федорова — вспомнила еще одну любопытную подробность событий 1981 года. По ее словам, оказавшись в плену критических обстоятельств, Соколов переживал не только о своей судьбе. Он хотел спасти свои антикварные подсвечники. По неизвестным причинам в тот момент они оказались для историка дороже команды, с которой он вышел в море.

«Соколов взял в свой поход антикварные подсвечники. Первое, что он сделал — он не спасал людей с палубы, когда все это было, он быстренько побежал за подсвечниками, в руку, и вместе с ними встал у нас на палубе», — поделилась Федорова.

По ее словам, после трагического инцидента Соколов не раскаивался в своем поступке. По факту происшествия было возбуждено судебное разбирательство, в ходе которого педагог отстаивал свою невиновность, прибегая ко лжи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки. Ведется расследование его других противоправных деяний.