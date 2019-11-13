Игорь Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times призвал киевские власти восстановить отношения с Россией и обвинил США в использовании его страны в собственных геополитических целях, сообщает ФАН.

Олигарх выразил уверенность, что напряженная ситуация между Украиной и РФ рано или поздно останется в прошлом.

«Они (россияне — Прим.ред.) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — убежден Игорь Коломойский.

Бизнесмен также считает, что в определенный момент закончится и гражданская война в Незалежной. По мнению Игоря Коломойского, жители самопровозглашенных ДНР, ЛНР и украинцы в обозримом будущем станут сосуществовать мирно.

«Пройдет пять-десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело», — отметил бизнесмен.

Игорь Коломойский твердо убежден, что Украина в руках Соединенных Штатов является оружием, при помощи которого ведется война с Россией. Олигарх полагает, что власти Вашингтона в целях реализации своих интересов в регионе будут идти «до последнего украинца».

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А Вы (США — Прим.ред.) заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — заключил Игорь Коломойский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России.