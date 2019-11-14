«Бог проступает не на постных лицах»: Богомолов о «демонической» свадьбе с Собчак

Светская общественность до сих пор продолжает обсуждать церемонию бракосочетания ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Свадебное торжество состоялось около двух месяцев назад, однако организация праздника, идущего вразрез со всеми свадебными традициями и ритуалами, не дает фанатам покоя.

Мало того, что влюбленные узаконили свои отношения в «дьявольский» день — пятницу 13-е и приехали к ЗАГСу на черном катафалке, декорированном красными маками, они решили обвенчаться, поклявшись перед Богом в вечной любви друг к другу. Подобное поведение у поклонников пары вызвало диссонанс. Они начали требовать, чтобы Собчак и Богомолов объяснились. За звезд пришлось вступиться даже представителям церкви: они сообщили, что таинство было совершено по всем правилам. Однако верующие не удовлетворились этим ответом.

В конце концов, режиссер решил высказаться сам, ответив на критику сразу всех хейтеров.

«Мы венчались в храме, где венчался Пушкин. Радостный гений. Черт и святой. Кощунник и страдалец. Хулиган и семьянин. Циник и романтик. Мы пришли в Дом, где нас приняли и благодарны этому Дому. Это было важно для нас. А вот что совсем не важно, — кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть», — цитирует Богомолова портал 7дней.ru.

Театральный деятель признался, что без ума от Собчак и рад тому, что его избранница в один миг может превратить из «нежной и кроткой» женщины в дерзкую и сексуальную соблазнительницу. По его словам, Ксения — искренняя и настоящая, что не может не вызывать зависть о недоброжелателей.

«И последнее. Бог проступает не на постных лицах, а на лицах радостных», — заключил Богомолов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова.