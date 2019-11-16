Зеленский объяснил смысл открытия новых КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил на своей странице в Facebook смысл открытия новых КПП на границе с Крымом. Пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» были закрыты на реконструкцию и открылись в полдень 15 ноября. Как отметил президент Украины, КПП — это первое, что видят приезжающие с полуострова люди, а потому очень важно, чтобы условия на границе были максимально комфортными.

«Это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно», — написал Зеленский, опубликовав фото обновленных пограничных пунктов.

Он также заявил, что конструкции на границе с Крымом временные, потому что полуостров обязательно вернется в состав Украины.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, украинские власти пообещали отреагировать на запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией по новому мосту через Керченский пролив. Первые пассажирские поезда должны пойти в конце декабря.