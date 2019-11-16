Видео: Высказывания Ксении Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, сделанные в эфире киевского «Радио НВ» направлены на психолого-лингвистическую экспертизу. Об этом сообщил РИА Новости глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, который усмотрел в словах телеведущей признаки экстремизма. По его словам, он только что получил соответствующий официальный ответ от прокурора Москвы.

«Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова», — уточнил политик.

Как сообщалось ранее, в начале сентября в эфире украинской радиостанции Ксения Собчак заявила, что возвращение Крыма Украине было бы оптимальным решением для улучшения отношений между странами, а также, что Россия нарушила международные договоренности.

В 2017 году, как рассказывал 5-tv.ru, Генпрокуратура РФ уже проверяла высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма, сделанные во время представления ее предвыборной программы на выборах президента России.