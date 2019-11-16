  1. Пятый канал
  4. Прощание с убитой студенткой СПбГУ проходит в ее родной станице — видео

Прощание с убитой студенткой СПбГУ проходит в ее родной станице — видео

, 10:20 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 108

Жители станицы Старовеличковская хоронят 24-летнюю Анастасию Ещенко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 86

Церемония прощания с убитой студенткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняется доцент СПбГУ и историк Олег Соколов, началась в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Церемония прощания проходит в местной церкви. Люди начали собираться у нее еще до отпевания, многие принесли с собой цветы.

Как сообщал 5-tv.ru, в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко признался 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Девушка была его ученицей и возлюбленной. Именитый историк сказал следователям, что убил ее во время ссоры, а затем расчленил, чтобы скрыть факт преступления.

Жители станицы Старовеличковская очень тепло отзываются об убитой Анастасии Ещенко. Она с детства увлекалась историей, поэтому многие надеялись, что она станет важным человеком для науки.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 86
16 нояб
В Испании прекратили продавать книги обвиняемого в убийстве историка Соколова
15 нояб
Портрет обвиняемого в убийстве историка Соколова появился в Михайловском замке в Петербурге
15 нояб
Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист
15 нояб
Подруга убитой Ещенко опубликовала их переписку о доценте Соколове
15 нояб
Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску
15 нояб
«Сможет смотреть ток-шоу»: Адвокат об условиях содержания доцента Соколова в СИЗО
15 нояб
Соколов показал, как топил рюкзак с отрубленными конечностями убитой студентки
15 нояб
Видео: следственные действия с Соколовым в бронежилете продолжаются у реки Мойки
15 нояб
Доцента Соколова привезли на следственные действия в каске и бронежилете
15 нояб
Доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, привезли на следственные действия

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Последние новости

10:24
Умер политик Никита Исаев
10:20
Прощание с убитой студенткой СПбГУ проходит в ее родной станице — видео
10:12
Гарик Харламов продолжает троллить Ларису Гузееву в сети
10:00
Выплаты понарошку: назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
9:49
«Понадавали с собой»: Киркоров рассказал, какие гостинцы привез из Баку
9:37
«Книжек не читали!»: лидер группы «Цветы» Стас Намин раскритиковал молодежь

Сейчас читают

Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам
Звезда «Дома-2» опубликовала в сети абсолютно голое фото с сыном
Доцента Соколова привезли на следственные действия в каске и бронежилете

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев