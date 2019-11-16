Церемония прощания с убитой студенткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняется доцент СПбГУ и историк Олег Соколов, началась в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Церемония прощания проходит в местной церкви. Люди начали собираться у нее еще до отпевания, многие принесли с собой цветы.

Как сообщал 5-tv.ru, в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко признался 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Девушка была его ученицей и возлюбленной. Именитый историк сказал следователям, что убил ее во время ссоры, а затем расчленил, чтобы скрыть факт преступления.

Жители станицы Старовеличковская очень тепло отзываются об убитой Анастасии Ещенко. Она с детства увлекалась историей, поэтому многие надеялись, что она станет важным человеком для науки.