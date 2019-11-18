Возможно, когда доцент СПбГУ, всемирно известный историк Олег Соколов подписывал поклонникам свои книги он не предполагал, какое значение они будут иметь.

После предположительно совершенного им жестокого убийства своей 24-летней возлюбленной буквально на следующий же день в сети появилось первое объявление о продаже его литературно-исторического творения «Битва двух империй». Обладатель книги с автографом назначил за нее цену в 24 тысячи рублей.

Еще через несколько дней появилось и его другое произведение, но уже чуть дешевле — за 22 тысячи рублей. Есть и более дорогие экземпляры — за 30 тысяч рублей.

«На добрую память»: книги с автографом доцента Соколова активно продаются в сети 1/3 avito.ru 2/3 Facebook / eugene.kretchmar 3/3 avito.ru

Хотя, если кто-то, возможно, хочет заработать на трагической истории, которая прогремела на весь мир, то есть и те, кому слова о «доброй памяти» стали претить.

«Доброй памяти уже не будет. Никогда. Но книга может принести хоть крохотную, но пользу. Продаю ее с автографом за 15000 руб. Вырученные деньги переведу родителям Анастасии», — опубликовал пост с сообщением о продаже один из пользователей сети Facebook.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, погибшую Анастасию Ещенко в субботу похоронили в родной станице в закрытом гробу. Ее матери стало плохо на похоронах и в настоящее время она находится в реанимации. В обстоятельствах страшного убийства разбирается следствие. Признавший свою вину Соколов этапирован в пригород Петербурга в «Кресты-2», где по заявлению адвоката у него будет камера с телевизором, по которому он будет следить за новостями. А в это время книги доцента уже изъяли из продажи в Испании.