США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Израильские военные этим утром перехватили четыре ракеты в небе над Голанскими высотами. Предположительно, их запустили с территории Сирии. Местных жителей предупредили о возможных обстрелах.

Тем временем, Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам отменить поездки в Иерусалим, сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Там на туристов и дипломатов могут совершаться нападения. Все из-за того, что Вашингтон фактически признал законными израильские поселения на палестинских территориях.

Однако в Европе уверены: такие действия Штатов срывают мирный процесс на Ближнем Востоке и приведут к эскалации конфликта. Такой же позиции придерживается Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия обретает полную энергетическую независимость.